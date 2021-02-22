ЕС расширил санкции против Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против властей Венесуэлы, включив в черный список 19 официальных физических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"С учетом сохраняющейся серьезной ситуации в Венесуэле 19 человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры", - отмечается в нем.

Как говорится в заявлении ЕС, "лица, включенные в этот список, несут ответственность, в частности, за подрыв избирательных прав оппозиции и демократического функционирования Национального собрания, а также за серьезные нарушения прав человека и ограничения основных свобод".

В черный список вошли, к примеру, президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-президент НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи, а также судьи.

Таким образом, в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят всего 55 физических лиц, поясняет Совет ЕС.

Положение в Венесуэле

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

Ситуация резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.