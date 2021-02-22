СМИ: посла Италии в ДР Конго убили при вооруженном нападении на автоколонну ООН

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттанасио убит на востоке африканской страны при нападении в понедельник вооруженной группы на автоколонну ООН. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Атака была совершена на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву, отмечает портал. Две машины попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников.

Убит также водитель автомобиля, в котором находился посол Италии и еще три человека. Есть раненые, они находятся в тяжелом состоянии.

На помощь находившимся в колонне пришли подразделение правительственных сил ДР Конго и сотрудники службы безопасности расположенного вблизи заповедника Вирунга. По данным портала, получивший тяжелые ранения итальянский посол Лука Аттанасио был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где умер. Он возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года.

В свою очередь Agence France-Presse передает со ссылкой на дипломатические круги в конголезской столице Киншасе, что итальянский посол "умер сразу от полученных ран". Вместе с ним были убиты еще два человека, их имена не раскрываются.