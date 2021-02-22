СБУ вызвала главу "Партии Шария" 25 февраля для ознакомления с уголовным делом

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала блогера Анатолия Шария и его адвоката Валентина Рыбина 25 февраля для ознакомления с материалами уголовного дела в отношении журналиста. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий при участии подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать как сокрытие от следствия <...>. И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении Анатолию Шарию", - говорится в сообщении.

Рыбин в свою очередь сообщил, что его подзащитный не прибыл на допрос, поскольку не может явиться на территорию страны. "Сегодня принесли уведомление о том, что Анатолий не может явиться на допрос, он не может прибыть на территорию Украины, СБУ об этом достоверно известно", - сказал он. Рыбин добавил, что Шарий не может считаться подозреваемым, поскольку ему обвинение не предъявлялось. "Никто эти документы [обвинение] не видел, мы считаем, что статус подозреваемого Анатолий не приобрел", - подчеркнул адвокат.

СБУ 16 февраля предъявила обвинение Анатолию Шарию в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям УК Украины "государственная измена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Как ранее сообщали в спецслужбе, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС.

Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.