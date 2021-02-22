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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики.

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"Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", - сказал он в понедельник в ходе встречи с Путиным.

Лукашенко также выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с президентом России с глазу на глаз.

"Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, неформальная обстановка и одежда двух лидеров во время переговоров подчеркивают особый характер отношений между двумя странами. "Это серьезные переговоры в обычной одежде, [это] говорит о том, что мы близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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