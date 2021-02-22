Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики.
"Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", - сказал он в понедельник в ходе встречи с Путиным.
Лукашенко также выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с президентом России с глазу на глаз.
"Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения", - сказал Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, неформальная обстановка и одежда двух лидеров во время переговоров подчеркивают особый характер отношений между двумя странами. "Это серьезные переговоры в обычной одежде, [это] говорит о том, что мы близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", - сказал Лукашенко.