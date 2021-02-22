СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительствам Белоруссии и России осталось доработать шесть-семь дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями. Об этом сообщил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, по-моему, 33 направления обозначили - эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол [Белоруссии в РФ Владимир] Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию", - отметил Лукашенко.