Reuters: главы МИД ЕС согласовали санкции против нескольких глав силовых структур России

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе согласовали решение о введении против России дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда силовых структур. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.