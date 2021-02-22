Reuters: главы МИД ЕС согласовали санкции против нескольких глав силовых структур России

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе согласовали решение о введении против России дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда силовых структур. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
"Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу [Алексея] Навального", - сообщило агентство.
По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России, главу Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурора и командующего Росгвардией. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.