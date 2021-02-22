Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с заявлениями лидера оппозиции

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с заявлением о возможности восстания против власти лидера оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазгена Манукяна. Об этом сообщил журналистам советник генерального прокурора Гор Абрамян.

"Возбуждено уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя) в связи с заявлениями в субботу Вазгена Манукяна", - отметил он.

Накануне на митинге Манукян заявил, что сторонники "Движения за спасение родины" должны быть готовы "мгновенно восстать для захвата власти".

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.