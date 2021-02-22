МИД КНР отверг обвинения в геноциде уйгуров

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И в понедельник отверг обвинения западных стран в геноциде уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и призвал верховного комиссара ООН по правам человека лично посетить регион. С таким утверждением он выступил в понедельник на открывшейся в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы выступаем против двойных стандартов для клеветы и в то же время протестуем против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал он. "Китайский Синьцзян честно исполняет план действий ООН по предотвращению насилия и экстремизма, объединяя схожие практики других стран, а также принимая законные меры по дерадикализации", - добавил дипломат.

Как он отметил, в Синьцзяне действуют 24 тыс. мечетей. "Это доказывает, что в Синьцзяне никогда не было так называемого геноцида, принудительного труда или притеснений по религиозному признаку", - сказал Ван И. "Дверь в Синьцзян всегда открыта", - добавил он. "Китай всегда будет рад визиту верховного комиссара ООН по правам человека в Синьцзян", - резюмировал дипломат.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности".