ЕС решил ввести в течение недели новые санкции против России из-за Навального

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, - сказал он. - Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".

Боррель отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

"Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом", - сказал он, говоря о новом подходе к России.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов, поскольку для этого нет юридических оснований.

"Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся", - сказал Боррель, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.