Украина в марте проведет учения десантников на границе с Крымом

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом в целях совершенствования способности реагировать на военную опасность с воздуха и с моря. Об этом в понедельник сообщил командующий Операцией объединенных сил (силовой операции в Донбассе) Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья", - сказал Наев в интервью агентству Укринформ.

По его словам, в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время, продолжил генерал, резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и его уничтожение.

Кроме того, как отметил генерал, военные провели значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за территорией Крыма. "Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта ", - подчеркнул Наев.