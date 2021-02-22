Орбан объяснил применение "Спутника V" в Венгрии приоритетом здоровья над политикой

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает оправданным применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку венгерский регулятор ее сертифицировал и ее применение безопасно. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкому порталу Focus Online.

"Защита человеческих жизней и здоровья выше политических аспектов, выше геополитики", - сказал он. По его словам, "сводить вакцины к политическому вопросу безответственно". Орбан отметил, что нет смысла увязывать эту тематику с тем, что у Запада есть претензии к стране-производителю. "Во времена коммунизма мы применяли советские вакцины, и, как вы видите, у нас все хорошо", - добавил он.

Премьер-министр счел ошибочным решение ЕС о централизованных закупках препаратов для всего сообщества. Он привел в пример США, Великобританию, Израиль и Сербию, которые опережают страны сообщества по темпам вакцинации. По его словам, ЕС "слишком медленно сертифицирует вакцины". Венгрия воспользовалась своим правом действовать на национальном уровне, резюмировал он.

Орбан счел неправильной постановку вопроса о конкуренции ЕС "с США, Китаем и Россией". "Россия и Китай представляют собой скорее большую возможность для Европы. Мы должны искать формы кооперации, которые служат нашим интересам", - заявил он.