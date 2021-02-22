ЕС и США решили координировать меры по противодействию России и Китаю

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС в ходе видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном приняли решение тесно координировать свои шаги по противодействию России и Китаю. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Это был крайне насыщенный разговор, мы подтвердили свое намерение вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - заявил он.

Превосходство демократии

Министры иностранных дел ЕС также заявили о необходимости доказать миру превосходство демократии над всеми остальными государственными системами.

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это самая лучшая система", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС и США договорились обеспечить себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире.

"Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - объявил глава дипломатии ЕС.