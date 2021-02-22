В Конгрессе США 26 февраля пройдут слушания по кибератаке через программы фирмы SolarWinds

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Комитеты по надзору и правительственной реформе и по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США 26 февраля проведут совместные слушания по затронувшей ряд американских федеральных ведомств кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

"В пятницу <...> [председатели комитетов] проведут совместные слушания, посвященные недавним инцидентам в области кибербезопасности, затрагивающим правительственные и частные сети, в числе которых атака, направленная на SolarWinds", - сообщается в понедельник в Twitter комитета по надзору и правительственной реформе.

Как уточняет агентство Reuters, ожидается, что на слушаниях выступят представители руководства SolarWinds, Microsoft и специализирующейся на вопросах компьютерной безопасности компании FireEye.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. Об этом говорилось в опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки США, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности. Занимавший в то время пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия.

Позднее ряд экспертов предположил, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательной информации. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям.