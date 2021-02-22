Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии выразил в понедельник доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили, в которое вошли два новых министра - обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"89 - за, двое - против. Парламент выразил доверие правительству Грузии", - сказал спикер Арчил Талаквадзе.

Главой МИД вновь стал Давид Залкалиани, министерство юстиции возглавил Гоча Лорткипанидзе. Министерством образования, науки, культуры и спорта будет руководить Михаил Чхенкели. Министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства стал Леван Давиташвили, министром экономики и устойчивого развития - Натия Турнава. Минздрав опять возглавила Екатерина Тикарадзе. Должность министра финансов занял Иване Мачавариани, а МВД - Вахтанг Гомелаури. Госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия стала Тея Ахвледиани.

Согласно грузинской конституции, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Гарибашвили, который уже был премьер-министром Грузии в 2013-2015 годах, главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Грузия осталась без правительства 18 февраля после того, как в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий в команде по вопросу задержания главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, арест которого 17 февраля санкционировал Тбилисский городской суд из-за неуплаты залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках в июне 2019 года.