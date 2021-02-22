Кандидат в главы Минюста США не гарантировал публикацию доклада о слежке за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост министра юстиции - генерального прокурора США Меррик Гарленд отказался дать гарантию того, что доклад об обстоятельствах слежки американских спецслужб за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года будет опубликован. Он не стал обещать и то, что прокурору Джону Дарему, начавшему соответствующее расследование еще при предыдущей администрации, будут предоставлены необходимые ресурсы, чтобы его завершить.

Соответствующее заявление Гарленд сделал в понедельник на слушаниях по утверждению его кандидатуры в юридическом комитете Сената Конгресса США. Ему был задан вопрос о том, может ли он пообещать, что Дарем получит "ресурсы, финансирование и время, необходимые для того, чтобы завершить расследование тщательным образом". "У меня нет никакой информации об этом расследовании", - ответил кандидат на пост главы Минюста, пообещав, однако, "поговорить с господином Даремом и узнать, как обстоят дела с его расследованием".

Он также не стал гарантировать, что доклад по итогам расследования будет опубликован. "Я большой сторонник прозрачности. Однако мне надо будет поговорить с господином Даремом и понять, что конкретно он делает и какого рода это доклад. Но я очень сильно привержен принципам открытости и готов объяснять, как министерство юстиции принимает свои решения", - заявил он в ответ на просьбу дать соответствующее обещание.

Однако Гарленд в то же время подчеркнул, что у него нет оснований прекращать расследования Дарема. "Как я понимаю, ему было позволено остаться на своей должности, и я сегодня не вижу оснований думать, что это было неверное решение", - заявил он.

Ранее появилась информация, что Минюст намерен потребовать отставки федеральных прокуроров, назначенных предыдущей администрацией. Белый дом косвенно подтвердил эти данные. При этом сообщалось, что перестановки не коснутся прокуроров штатов Делавэр и Коннектикут Дэвида Вайса и Джона Дарема, проводящих важные расследования, начатые при прежней администрации. Вайс, в частности, осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США - Хантера Байдена. Дарем по поручению бывшего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра с мая 2019 года проводит проверку обстоятельств осуществления американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 февраля, отвечая на вопрос, почему Дарем и Вайс останутся на своих должностях, сказала: "Президент ясно заявил, что хочет восстановить независимость министерства юстиции, освободить его от любого неправомерного политического влияния".