Чехия подаст судебный иск к Польше из-за расширения добычи угля на шахте Туров

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло в понедельник решение подать в Суд Евросоюза иск к Польше из-за расширения добычи угля на шахте Туров в Нижнесилезском воеводстве (юго-запад Польши). Об этом информировало Чешское телевидение.

Иск в Суд ЕС будет подан в конце февраля-начале марта. Его подготовят министерства иностранных дел и защиты окружающей среды Чехии. Правительство требует немедленного свертывания добычи угля на польской шахте, расположенной в 15 км от крупного города Либерец и других населенных пунктов Чехии.

Чешское правительство уже длительное время безрезультатно добивалось от польских властей запрета на расширение добычи угля на шахте Туров. Она наносит крупный ущерб экологии северных регионов республики. Происходит, в частости, загрязнение воздуха и подземных вод. Возникла реальная угроза здоровью жителей страны, подчеркивают в Праге.