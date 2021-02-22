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Спецпосланник США посетит несколько стран Персидского залива

Визит пройдет с 22 февраля по 3 марта

ТАСС, 22 февраля. Американский спецпредставитель по Йемену Тим Линдеркинг проведет встречи с официальными лицами ряда стран Персидского залива в ходе визита, который пройдет с 22 февраля по 3 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента США.

"Обсуждения специального посланника США Линдеркинга будут сосредоточены на двустороннем подходе Соединенных Штатов к прекращению конфликта в Йемене, [в частности] на долгосрочном политическом решении и гуманитарной помощи йеменскому народу", - отмечается в нем.

Как указывают в ведомстве, в рамках поездки эмиссар также встретится со спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом.

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