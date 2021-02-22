Блинкен приветствует решение ЕС о новых санкциях против РФ из-за Навального

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, принимая по видеосвязи участие в заседании министров иностранных дел Евросоюза, приветствовал политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. Об этом проинформировала пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь приветствовал решение ЕС о введении рестрикций в отношении РФ в рамках режима санкций за нарушение прав человека в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального и его сторонников", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе мероприятия Блинкен также указал на "приверженность США восстановлению, оживлению и повышению уровня отношений между США и ЕС". "Он подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС и входящими в него странами для решения глобальных проблем на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека и многосторонний подход", - говорится в пресс-релизе.

"Во время заседания <...> [стороны] обсудили совместный ответ на насущные глобальные проблемы, в числе которых коронавирус, Иран, Китай и изменение климата", - добавили в Госдепартаменте.