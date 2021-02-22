В США заявили, что пока изучают связь между последними атаками в Ираке

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Пентагон вместе с иракскими властями изучает взаимосвязь между последними атаками в Ираке. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы работаем с иракскими властями, - сказал он. - Мы воспринимаем эти атаки очень серьезно". По его словам, специалисты сейчас выясняют "специфику этих нападений": кто стоит за ними, а также связаны ли они с предыдущими атаками или нет. В частности, есть ли связь между ракетной атакой 22 февраля в Багдаде и обстрелом Эрбиля на прошлой неделе. Кирби добавил, что не будет говорить о каких-либо возможных ответных мерах со стороны США до завершения текущего расследования этих инцидентов.

В понедельник так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.