В США заявили, что остаются привержены политическому решению ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что разрешение ситуации в Афганистане должно быть политическим, а не военным. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы продолжаем считать, что решение должно быть политическим, а не военным", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, как США будут исполнять ранее подписанный договор с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России), Кирби заявил, что "[новая американская] администрация все еще проводит анализ соглашения, подписанного в Дохе". Он также добавил, что США намерены исполнить свои обязательства, данные афганским властям.

Ранее Кирби сообщил, что Вашингтон примет решение о присутствии войск в Афганистане и других странах к середине 2021 года, а госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Афганистана Ашрафом Гани заверил его в приверженности Вашингтона поддержке мирного урегулирования в этой стране. В свою очередь Гани выразил уверенность в том, что Афганистан подвергнется атакам со стороны многих международных террористических группировок, если США и их союзники слишком быстро прекратят оказывать Кабулу поддержку в сфере безопасности.

Экспертная группа рекомендовала президенту США Джо Байдену повременить с выводом войск из Афганистана, так как движение "Талибан" не выполняет условий достигнутых ранее договоренностей, обусловливающих вывод американских войск из Афганистана к маю 2021 года.

Договоренности в Дохе

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.