США приветствуют договоренности Ирана и МАГАТЭ о проверочной деятельности

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены намерением Ирана ввести в действие новый закон о приостановке применения дополнительного протокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и приветствуют договоренности Тегерана с этой организацией по поддержанию проверочной деятельности. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы, конечно же, обеспокоены сообщениями о том, что Иран намеревается прекратить на этой неделе выполнение дополнительного протокола и других мер", - сказал он.

"Мы отмечаем, что <...> МАГАТЭ и Иран достигли временного двустороннего технического решения относительно деятельности по мониторингу и верификации. Мы полностью поддерживаем направленные на это усилия генерального директора МАГАТЭ", - добавил Прайс. "В то же время мы настоятельно призываем Иран до конца выполнить свои обязательства по верификации, а также в сфере нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.

Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ договорились 21 февраля о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями сокращается объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной.