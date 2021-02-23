В Госдепе заявили, что США не пойдут на эскалацию с Ираном из-за нападений в Ираке

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут идти на эскалацию с Ираном из-за нападений на американских военных на территории Ирака, однако в будущем намерены привлечь Тегеран к ответственности за действия группировок, которые Вашингтон считает связанными с иранскими властями. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы в ярости от недавних нападений", - заявил он. "Что касается нападения в Эрбиле, то мы до сих пор определяем, кто конкретно это сделал, но мы ранее уже говорили, что мы будем привлекать Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на американцев", - добавил Прайс.

"Что касается нашего ответа, то он будет взвешенным, мы сами определим время и будем использовать сочетание инструментов тогда и там, где мы сами выберем. Мы не станем выплескивать гнев и создавать риск эскалации, которая играет на руку Ирану и способствует их попыткам еще сильнее дестабилизировать Ирак", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Любой ответ будет дан в координации с иракскими партнерами и в координации с коалицией", - добавил он.

Прайс утверждал, что ракеты, "которые были использованы в недавних нападениях", были "сделаны в Иране и поставлены Ираном". Его попросили уточнить, имеет ли он в виду в том числе нападение в Эрбиле, однако Прайс заявил, что говорит лишь в общих чертах обо всех нападениях, а не о конкретных атаках, которые продолжают расследовать. "Я говорю, что в целом во многих из этих нападений были использованы произведенные в Иране, поставленные Ираном вооружения. Я не хочу забегать вперед расследования", - ответил он.

В понедельник так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.