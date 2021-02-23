В Иране вступило в силу ограничение на инспекционную деятельность МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Ограничение на инспектирование ядерных объектов Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках дополнительного протокола вступило в силу в ночь на вторник в Иране. Инициатива предполагает сокращение числа инспекций и продолжение мониторинга только в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с этой организацией.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.