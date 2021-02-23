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Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что будут выступать против любых односторонних действий в отношении Израиля

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что в администрации Джо Байдена придерживаются концепции двух государств для двух народов в урегулировании палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Габи Ашкенази подтвердил, что Вашингтон намерен противостоять любым односторонним действиям, которые могут быть предприняты в отношении еврейского государства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь обратил внимание на то, что США по-прежнему привержены пресечению несправедливых односторонних действий в отношении Израиля на мировой арене", - отмечается в тексте.

Блинкен подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена придерживается курса на урегулирование палестино-израильского конфликта, исходя из концепции двух государств для двух народов. Собеседники также коснулись региональных вызовов в области безопасности.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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