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Нижняя палата парламента Канады признала геноцидом действия Китая в отношении уйгуров

Соответствующую процедуру инициировали депутаты оппозиционной Консервативной партии

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата канадского парламента - Палата общин - признала геноцидом ситуацию с положением уйгурского населения в Китае. Соответствующую процедуру, которая в понедельник транслировалась на сайте парламента, инициировали депутаты оппозиционной Консервативной партии.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против не было отдано ни одного голоса.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли о том, что, по их мнению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права уйгуров. 19 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который также является лидером правящей Либеральной партии и депутатом парламента, заявил, что в ходе виртуального саммита стран Группы семи было принято решение о координации действий по реагированию на ситуацию с положением уйгурского населения в Китае.

Теги
КанадаКитайТрюдо, Джастин
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