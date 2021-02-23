В Киеве пояснили, что ввели санкции в отношении "Спортмастера" из-за работы сети в Крыму

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении работающей на рынке Украины компании "Спортмастер" были введены на основании информации о работе сети в Крыму. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму", - отметили в ведомстве. По его данным, введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на полуострове.

Между тем, компания "Спортмастер Украина" считает необоснованным решение властей о введении санкций и намерена продолжать работу. В компании заверили, что она работала и продолжит работать в правовом поле и нет поводов и оснований для ограничения ее хозяйственной деятельности.