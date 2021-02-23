В Госдепе указали, что внимательно отслеживают обстановку на индийско-китайской границе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно отслеживают обстановку на индийско-китайской границе и приветствуют отвод войск в районе Ладакх. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Мы внимательно отслеживаем сообщения о разведении войск. Мы приветствуем продолжающиеся усилия по деэскалации ситуации, - сказал Прайс. - США продолжат отслеживать обстановку по мере того, как стороны работают над мирным урегулированием".

Индия и Китай 19 февраля завершили отвод войск от пограничного озера Пангонг-Цо, которое находилось в эпицентре затянувшегося пограничного спора.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.