Советники Трампа указали, что именно он "до сих пор стоит во главе" Республиканской партии

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) станет демонстрацией его центральной роли в Республиканской партии и того, что именно он фактически является "наиболее вероятным кандидатом" от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на представителей политического окружения экс-лидера страны.

Так, один из советников республиканца назвал предстоящую речь, которая станет первым публичным выступлением Трампа с момента завершения его полномочий на посту президента США, "демонстрацией силы". По его словам, основной посыл выступления бывшего президента будет сводиться к тому, что он "до сих пор стоит во главе" партии, несмотря на то, что ему пришлось покинуть Белый дом после поражения на выборах.

Кроме того, Трамп, по сведениям портала, планирует начать "сведение счетов" с теми республиканцами, которые отвернулись от него в разгар импичмента или же открыто выступили против него. По мнению его советников, рядовые члены партии и избиратели остаются как никогда верны экс-главе Белого дома и готовы занять его сторону в противостоянии с теми политиками-республиканцами, которые попытались отклониться от линии, проводимой Трампом. В связи с этим бывший президент сможет использовать свое влияние для того, чтобы поддержать лояльных ему кандидатов на предстоящих промежуточных выборах 2022 года и лишить поддержки неугодных республиканцев.

"Трамп, по сути, и является Республиканской партией", - заявил порталу его советник Джейсон Миллер. "Единственный существующий раскол - это раскол между сидящими в Вашингтоне политиками и рядовыми республиканцами по всей стране. Если вы осуществляете нападки на президента Трампа, то вы тем самым нападаете на рядовых республиканцев", - убежден он.

"Во многом, как и в 2016 году, мы снова бросаем вызов Вашингтону (столичному истеблишменту - прим. ТАСС)", - пояснил смысл предполагаемой политической тактики Трампа другой представитель его окружения.

Трамп на конференции

Как сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник, Трамп выступит 28 февраля на конференции CPAC в Орландо. По данным телеканала, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Помимо этого, ожидается, что бывший глава Белого дома обрушится с резкой критикой на миграционную политику действующего президента США демократа Джо Байдена.

Ранее Трамп в письменном заявлении также подверг резкой критике лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), обвинив того в неумении проявлять волю, а также указав на отсутствие у него "политической интуиции, мудрости и умения". По мнению бывшего президента США, это привело к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США.