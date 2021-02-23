CNN: Трамп предлагал Ким Чен Ыну доставить его в КНДР самолетом президента США

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в 2019 году во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое предложил ему совершить полет на авиалайнере американского президента. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам бывшего сотрудника администрации США, имя которого не уточняется, Трамп предложил доставить Ким Чен Ына из Вьетнама в КНДР. Перед этим глава Белого дома якобы не посоветовался с подчиненными. Как уточнил в эфире журналист телеканала, Трамп сказал Ким Чен Ыну следующее: "Если вы хотите добраться домой немного быстрее, то я могу предложить вам полететь "бортом номер один". Трамп якобы называл в то время лидера КНДР "своим другом".

Как утверждает источник телеканала, который тогда сопровождал американского лидера, помощники Трампа "были шокированы" данным предложением. По сведениям CNN, Ким Чен Ын отказался. Источники канала из числа бывших официальных лиц США отметили, что такой полет создал бы серьезную угрозу для американской стороны.

CNN констатирует, что ранее схожую версию изложил журналистам британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэттью Поттингер.

Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в консультациях с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.