СМИ: противники России обеспокоены бездействием Байдена в отношении "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Противники строительства газопровода "Северный поток - 2" в странах Центральной и Восточной Европы обеспокоены тем, что президент США Джо Байден, по их мнению, не готов принять решительные меры для остановки проекта. Об этом говорится в материале, размещенном в понедельник на новостном портале Axios .

"Это первая проверка того, будет ли жесткая риторика Байдена по отношению к России сопровождаться действиями. Противники РФ опасаются, что Байден не хочет противостоять [канцлеру ФРГ] Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии", - отмечает издание. По мнению авторов статьи, завершение строительства магистрали станет "огромной геополитической победой России и даст ей новый рычаг воздействия на Европу".

Как заявил в понедельник близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник Axios, Киев "немного обеспокоен, что Джо Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности не заверил в намерении использовать любые инструменты для остановки "Северного потока - 2". В частности, украинская сторона считает, что "еще не поздно предпринять решительные действия, и надеется на такие действия администрации Байдена".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что он остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.