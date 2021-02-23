В США считают, что санкции и развитие Ираном ядерной программы мешают диалогу с Тегераном

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты заинтересованы в достижении согласия с Ираном, а не в эскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник вечером агентству Reuters неназванный представитель США, комментируя высказывания иранского руководства о возможности обогащения урана до 60%.

По словам чиновника, это "будет очень тревожно, если Иран достигнет уровня в 60%, но такого еще не произошло". США "хотели бы найти способ, чтобы стороны не испытывали необходимости в эскалации", а, наоборот, вернулись бы к согласию.

По его мнению, обе стороны работают над рычагами давления друг на друга. "Они [иранцы] - со своими шагами в ядерной сфере, мы - с введенными санкциями. Это не помогает ни одной из сторон", - считает он. В то же время американский представитель не видит необходимости фокусироваться на заявлениях Тегерана о дальнейшем наращивании ядерной программы. "Пока вы не вернетесь к переговорам, обе стороны занимают позиции, <...> наращивают риторику. Это не то, на чем надо фокусироваться. Посмотрим, согласятся ли они [иранцы] вернуться за стол переговоров, - сказал чиновник. - Но, без сомнений, если мы не придем к пониманию, они продолжат расширение своей ядерной программы".

Накануне духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи допустил возможность, что иранская сторона пойдет на обогащение урана до 60%.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее пока американское правительство не сделало значимых шагов в этом направлении.