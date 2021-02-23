Президент Киргизии планирует обсудить в Москве направления сотрудничества

БИШКЕК, 23 февраля. /ТАСС/. Вопросы укрепления многостороннего сотрудничества с Россией станут основной темой переговоров президента Киргизии Садыра Жапарова во время визита 24-25 февраля в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.

"В ходе визита в Москву наша делегация планирует обсудить вопросы, которые обозначат направления для развития стратегического сотрудничества двух государств", - сказал он. В частности, по его словам, киргизская сторона в ходе предстоящих встреч с российскими партнерами намерена затронуть тему возможного снижения цены на поставляемый РФ в Киргизию природный газ, перевода в национальные валюты взаиморасчетов в торговле между двумя странами, а также возобновления участия России в реализуемых в республике проектах в сфере гидроэнергетики.

Как отметил Казакбаев, республика также рассчитывает на оказание кредитной поддержки со стороны России в рамках евразийских структур и помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В том числе речь идет о поставках Москвой вакцин от коронавируса и тест-систем для проведения анализов на его наличие в организме.

Помимо этого, ожидается обсуждение в ходе визита вопросов о более тесном взаимодействии в сфере развития железнодорожной сети, поставках киргизской сельхозпродукции на российские рынки и возобновления полноценного транспортного сообщения между двумя государствами. При этом министр особо подчеркнул, что повестку дня предстоящей встречи президентов он огласить пока не может, поскольку она станет известна уже "после завершения переговоров".

Предстоящая поездка в Россию будет первым зарубежным визитом Жапарова после его победы на президентских выборах в январе.

Позиция Жапарова по отношениям с Россией

За несколько дней до визита в Москву в правительственной газете "Слово Кыргызстана" была опубликована статья Жапарова, касающаяся взаимоотношений республики и России. Как написал глава государства, Киргизия много лет жила и развивалась рука об руку с Россией и "эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте киргизской государственности". По его мнению, для Киргизии вопрос о месте и роли России носит "не теоретический, а вполне практический характер", а заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется "национальными интересами" страны.

Жапаров подчеркнул, что "укреплению сотрудничества нет альтернативы и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место". По его словам, жители страны "основную информацию" получают на русском языке, при этом отмечается "значительный прогресс" в продвижении киргизского языка, который "должен развиваться не в ущерб русскому". Президент заверил, что выступает против изменения статуса русского языка и "решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе".

В своей статье Жапаров высказался за продление перекрестного года России и Киргизии, торжественная церемония открытия которого состоялась в феврале прошлого года в Москве.

Глава республики также считает, что с помощью интеграционных проектов и "своей мощи" Россия обеспечивает "мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион". Жапаров выразил уверенность в том, что "предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений" между странами и "развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

Перспективы сотрудничества

По мнению большинства местных экспертов, у Жапарова в настоящее время практически нет альтернативы укреплению экономического взаимодействия с Россией по целому ряду причин. Во-первых, от 600 тыс. до 1 млн граждан Киргизии вынуждены искать работу за пределами республики, причем около 90% из них сейчас трудоустроены в РФ. Ежегодно они отправляют на родину более $2 млрд, и без этих денег экономическая ситуация в республике может стать катастрофической. Особенно с учетом того, что дефицит бюджета в ней ежегодно достигает около $200-300 млн, а внешний долг составляет примерно $4 млрд. Основные выплаты по нему начнутся в самое ближайшее время. Жапаров ранее заявил, что в самом крайнем случае он не исключает возможность погашения задолженности при помощи имеющихся у страны активов в виде каких-либо объектов или государственной доли в различных предприятиях.

Во-вторых, Киргизия является членом Евразийского экономического союза, что позволяет ей на льготных условиях экспортировать в остальные государства интеграционного объединения свою продукцию. В-третьих, именно Россия оказывала и продолжает оказывать республике помощь с борьбе с распространением коронавируса, регулярно поставляя в нее препараты и оборудование. В июле прошлого года в Киргизию на помощь местным медикам на месяц приезжали около ста гражданских и военных врачей из РФ.

Бишкек и Москва тесно сотрудничают не только в экономике, но и в других сферах, включая область безопасности. С 2003 года в республике находится объединенная военная база России, в состав которой в том числе включена дислоцирующаяся в городе Кант (Чуйская область) российская авиабаза. Она является авиационным компонентом ОДКБ. Россия на основании межправительственных договоренностей также продолжает поставлять вооруженным силам республики современные виды оружия и военную технику.

Жапаров победил на состоявшихся 10 января досрочных президентских выборах, набрав 79,2% голосов избирателей. Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил с себя полномочия в октябре прошлого года на фоне массовых беспорядков и акций протеста против итогов прошедших 4 октября парламентских выборов. Участники митингов захватили здания парламента, правительства и администрации президента, а также освободили из мест заключения находившихся в них известных политиков, в том числе Жапарова, который отбывал срок за захват заложника. Впоследствии суд полностью оправдал будущего президента.