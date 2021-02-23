США считают, что Грузия сделала шаг назад от демократии, арестовав главу партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Грузия сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью, арестовав депутата Нику Мелию - главу оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении посольства США в Грузии.

"Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Мы встревожены риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор. <...> Грузия сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью", - сказано в заявлении.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла по решению Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял и выбросил браслет. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.