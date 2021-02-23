Полиция Армении задержала в Ереване 25 участников акции протеста против премьера

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении во вторник на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване задержали 25 человек. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"В настоящий момент задержано 25 граждан", - отметили в пресс-службе полиции.

Во вторник утром около 100 сторонников "Движения за спасение родины" попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.

В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.