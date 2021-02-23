Главы МИД G7 заявили о недопустимости жесткого подавления мирных протестов в Мьянме

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Подавление мирных протестов в Мьянме с применением насилия недопустимо, и все ответственные за это должны понести наказание. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Группы семи (G7), распространенном во вторник утром внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза решительно осуждаем насилие, примененное силами безопасности Мьянмы в отношении мирных демонстрантов", - говорится в документе. "Военные и полиция должны проявлять максимальную сдержанность, уважать права человека и международное право. Использование боевых патронов против безоружных людей недопустимо. Любой, кто несет ответственность за подавление мирных протестов с применением насилия, должен быть призван к ответственности", - заявляют министры.

Авторы документа также осуждают репрессии против противников произошедшего в стране военного переворота, подавление свободы слова и "свободы выражения мнений, в том числе с помощью отключения интернета и внесения драконовских изменений в законодательство". Главы МИД G7 настаивают на "отмене режима чрезвычайного положения" и требуют "предоставления полного гуманитарного доступа" для защиты наиболее уязвимых групп населения.

"Мы остаемся едины в осуждении переворота в Мьянме. Мы призываем к немедленному и безусловному освобождению тех, кто подвергся произвольному задержанию, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, а также продолжаем поддерживать народ Мьянмы в его стремлении к демократии и свободе", - подчеркивается в тексте заявления.

После переворота санкции против некоторых членов нового руководства Мьянмы ввели Великобритания, Канада и США. О готовности применения ограничительных мер заявил также Евросоюз.