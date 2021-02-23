Компьютерная инфраструктура МВД Грузии подверглась кибератаке из зарубежных стран

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Компьютерная инфраструктура грузинского МВД подверглась кибератаке из зарубежных стран, однако специалисты сумели ее остановить. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"23 февраля из разных стран осуществилась кибератака на компьютерную инфраструктуру министерства внутренних дел Грузии. В результате оперативных действий соответствующего подразделения министерства внутренних дел атаку удалось остановить", - сказано в заявлении.

В связи со случившимся МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему" УК Грузии.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" распространила заявление, в котором говорится, что и ее компьютеры подверглись кибератаке. Атаки хакеров на властные структуры происходят на фоне ареста депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Арест Мелии

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла по решению Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. По данным Минздрава республики, при мероприятии по задержанию Мелии пострадали 17 человек, большинству из которых на месте была оказана помощь. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял и выбросил браслет. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.