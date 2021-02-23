Президент Абхазии поблагодарил Путина за сохранение мира в республике

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в праздничном поздравлении в честь Дня защитника Отечества поблагодарил президента РФ Владимира Путина и российскую армию за сохранение мира в республике.

"23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан. Народ Абхазии благодарен российской армии и лично Вам за сохранение мира на нашей земле", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте президента Абхазии.

Бжания также отметил, что военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии.

Союзнические отношения между РФ и Республикой Абхазия установились после того, как в 2008 году Россия признала ее независимость. Тогда же был подписан Договор о сотрудничестве и взаимной помощи, в 2014 году - Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Россия помогает Абхазии в становлении в качестве независимого государства, укреплении международных позиций и социально-экономическом восстановлении. Между Россией и Абхазией заключено более 100 двусторонних документов различного уровня. С 2008 года общий объем финансовой помощи, оказанной Россией Абхазии, превысил 40 млрд рублей.