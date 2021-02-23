Междугородное автобусное сообщение в Молдавии практически заблокировали из-за забастовки

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Междугородное автобусное сообщение в Молдавии во вторник оказалось практически заблокировано из-за однодневной забастовки частных транспортных компаний. Как рассказал ТАСС глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса, транспортники не согласны с решением властей в период пандемии ограничить максимальное число пассажиров в салоне общественного транспорта половиной от количества сидячих мест.

"В забастовке принимает участие весь частный транспорт. Это около 2,5 тыс. автобусов и микроавтобусов. В первую очередь это транспорт, обслуживающий междугородные рейсы", - сказал он.

На работу во вторник также не вышли водители микроавтобусов, обслуживающие около трех десятков рейсов в молдавской столице. Однако здесь дефицит транспорта ощущается не так остро, потому что администрация Кишинева заблаговременно увеличила число единиц муниципального транспорта на маршрутах.

Ограничения

На фоне ухудшения эпидемической ситуации на прошлой неделе Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела ряд ограничений. В частности, максимальное число пассажиров в общественном транспорте не должна превышать половины от количества посадочных мест. Это касается как городских, так и междугородных перевозок. Такое решение назвал чрезмерным и призвал к его пересмотру, в том числе, мэр Кишинева Ион Чебан.

В декабре прошлого года в Молдавии ежедневно регистрировали около 1,5 тыс. новых случаев заражений, а 9 декабря здесь зафиксировали суточный максимум в 1 766 заражений. В январе этот показатель упал почти в два раза, однако в феврале число пациентов с коронавирусом вновь стало увеличиваться. В феврале в Молдавии ежедневно регистрировали в среднем около тысячи случаев в день. После этого исполняющий обязанности премьер-министра, глава МИД Аурелиу Чокой призвал ограничить передвижение людей и массовые мероприятия.