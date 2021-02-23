Министр обороны Эстонии выступил за расширение военного сотрудничества с США

ТАЛЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Эстония рассчитывает на укрепление сотрудничества с США по вопросам безопасности Балтийского региона. Об этом сообщил во вторник министр обороны Эстонии Калле Лаанет, комментируя итоги заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, состоявшегося на прошлой неделе.

"В администрации президента Байдена заявили, что рассматривают регион Балтийского моря как единый и ожидают более тесного сотрудничества со стороны стран Балтии, - сказал он порталу ERR. - Если они продемонстрируют такое сотрудничество, то Соединенные Штаты будут готовы внести свой вклад и поддержать их".

Он добавил, что в ходе заседания министры обороны стран НАТО назвали Россию основной угрозой для альянса, а также призвали "смотреть в сторону Китая, так как никто точно не знает, чего от него ждать".

Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны прошло 16-17 февраля в онлайн-формате.