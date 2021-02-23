Рада приняла закон, позволяющий Витренко возглавить Минэнерго без формального назначения

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон с предложениями президента Украины Владимира Зеленского, который позволит и. о. главы Минэнерго Юрию Витренко стать полномочным главой ведомства без формального назначения на должность. За такое решение во вторник на внеочередном заседании проголосовали 267 депутатов.

Рада 16 февраля приняла в целом закон о внесении изменений в порядок проведения конкурса на должность в государственной службе. В частности, документ устанавливал дополнительные ограничения при назначении на должности. Кроме того, запрещалось наделять полномочиями министра человека, чью кандидатуру на такую должность ранее отклонила Верховная рада. Однако Зеленский не подписал этот закон, а вернул его в Раду со своими предложениями. Его поправки предполагают отмену ограничений в полномочиях для и. о. глав ведомств.

Ранее парламент дважды провалил голосование за назначение Витренко главой Минэнерго.

Витренко родился в Киеве в 1976 году. Закончил Киевский национальный экономический университет. Работал в международной аудиторской компании, спустя пять лет занял должность помощника заместителя главы "Нафтогаза". За время работы там четырежды увольнялся, последний раз в 2020 году с поста исполнительного директора. С периодом работы Витренко в "Нафтогазе" связаны арбитражные суды против "Газпрома", переговоры о транзите российского газа через Украину в ЕС.