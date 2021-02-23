Зариф: прекращение выполнения дополнительного протокола соответствует ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Ограничение допуска международных наблюдателей к иранским атомным объектам в рамках приостановки выполнения дополнительного протокола соответствует ядерной сделке, поскольку США и ЕС не выполняют условия соглашения. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В соответствии с [принятым ранее] законом мы прекратили добровольное выполнение дополнительного протокола, - отметил он. - Это полностью соответствует 36-й статье ядерной сделки, поскольку президент США не прекратил нарушать [соглашение], а "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания - прим. ТАСС) не выполняет свои обязательства".

Зариф добавил, что "все меры противодействия обратимы".

Ограничение на инспектирование ядерных объектов Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках дополнительного протокола вступило в силу в ночь на вторник в Иране. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.