На Украине предъявили обвинение бывшим топ-менеджерам Приватбанка

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в растрате бывшим руководящим сотрудникам Приватбанка, ранее принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому и национализированного в 2016 году. Об этом сообщило во вторник на своем сайте НАБУ.

"22 февраля 2021 детективы Национального бюро (речь о НАБУ - прим. ТАСС) под процессуальным руководством прокуроров САП [Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины] предъявили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ Приватбанк обвинения в растрате более 136 890 000 гривен (около $5 млн)", - сообщило НАБУ. В бюро добавили, что обвинения бывшим должностным лицам Приватбанка подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В сообщении НАБУ говорится, что обвинения по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата) предъявлены бывшему председателю правления Приватбанка, его бывшему первому заместителю и бывшей начальнице одного из подразделений Приватбанка, которая одновременно занимала руководящую должность в связанной с ним страховой компании. "Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года, за день до признания Приватбанка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства банка в размере более 136 890 000 гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка", - говорится в сообщении НАБУ.

Бюро не сообщает имен бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения. Однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял правление Приватбанка до его национализации, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и бывшей начальнице отдела финансового менеджмента Приватбанка Елене Бычихиной. Дубилет является отцом Дмитрия Дубилета, который в 2019-2020 годах занимал пост министра (управляющего делами) кабинета министров Украины.

Силовые структуры Украины провели в понедельник спецоперацию по задержанию бывшего заместителя главы Приватбанка при его попытке покинуть страну на самолете. Издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Яценко, который занимал эту должность в 2016 году. Он вылетел на самолете из города Днепр в Вену, но, согласно предписанию властей, пилоты были вынуждены посадить самолет в киевском аэропорту Борисполь.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшего банка в стране. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.