Путин и Лукашенко обсудили усиление совместных оборонных систем

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в развитие переговоров, прошедших 22 февраля в Сочи, обсудили во вторник по телефону усиление совместных оборонных систем, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), информационное противоборство, налоговую систему, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство), - сказано в сообщении. - Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы".

22 февраля в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В ходе переговоров среди основных тем называли ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В ходе открытой части встречи лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.