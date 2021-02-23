{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Лукашенко обсудили усиление совместных оборонных систем

Разговор прошел по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Дружинин/ТАСС

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в развитие переговоров, прошедших 22 февраля в Сочи, обсудили во вторник по телефону усиление совместных оборонных систем, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), информационное противоборство, налоговую систему, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

На эту тему
Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство), - сказано в сообщении. - Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы".

22 февраля в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В ходе переговоров среди основных тем называли ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В ходе открытой части встречи лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
В Тбилиси начался митинг в поддержку арестованного главы оппозиционной партии
Демонстранты говорят, что не смирятся с арестом Мелии, а их протест станет постоянным
Читать полностью