Тирасполь призвал Украину отказаться от ограничений для автомобилистов Приднестровья

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Планы Украины запретить с 1 сентября пересечение границы автомобилям, зарегистрированным в непризнанном Приднестровье, вызвали обеспокоенность в Тирасполе. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии пресс-служба МИД Приднестровья.

"В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер не имеет оснований, противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка 100 тыс. граждан Украины", - отмечается в нем.

МИД Приднестровья напомнил, что аналогичные планы ранее озвучивались как Киевом, так и Кишиневом, но всякий раз стороны руководствовались "взвешенными" решениями. Так, в прошлом году на подобный запрет с молдавской стороны власти Приднестровья пригрозили ввести ограничительные меры в отношении всех типов транспортных средств из Молдавии. Тогда Кишинев отказался от введения подобного запрета.

В 2018 году Молдавия и Приднестровье при содействии ОБСЕ подписали протокольное решение об участии приднестровских автомобилей в международном движении. Для этого были разработаны нейтральные номерные знаки для перерегистрации автотранспорта. Однако позже Тирасполь обвинил Кишинев в блокировании своих автомобилистов на основании отсутствия водительского удостоверения молдавского образца и процесс перерегистрации замедлился.