Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против коронавируса

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer. Об этом во вторник на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера на Украине зарегистрировали два препарата, иммунобиологических, для профилактики ковида - это препарат Covishield / AstraZeneca <...>, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал он.

Ранее Минздрав Украины сообщил о регистрации в стране вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Первая партия этой вакцины из 500 тыс. доз прибыла на Украину 23 февраля. Она произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуна.

В Минздраве заявляли ранее, что вакцинацию населения планируется начать 24 февраля. В первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан.

Ранее власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В эту поставку должны войти 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer и 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax.