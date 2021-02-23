Экс-генпрокурор Украины Рябошапка получил награду Госдепа за борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший украинский генпрокурор Руслан Рябошапка, отправленный в отставку из-за отсутствия результатов в борьбе с коррупцией, получил учрежденную Госдепартаментом международную награду за успешную борьбу с ней. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация [президента США Джо] Байдена признает, что в борьбе с этими проблемами мы добьемся успеха только совместными усилиями с преданными делу партнерами, включая смелых людей, которые возглавляют антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами", - отметил дипломат.

В связи с этим Блинкен объявил об учреждении новой международной награды за борьбу с коррупцией. Ее лауреатами, помимо Рябошапки, стали еще 11 человек. "Они вдохновляют нас и многих своих коллег, преследующих эти идеалы по всему миру", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США совместно со своими иностранными партнерами "только за последние два года взыскали и вернули украденные государственные активы на сумму более $1 млрд".

О Рябошапке

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка генерального прокурора страны Руслана Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции. 5 марта Верховная рада выразила ему недоверие. На его пост 17 марта решением президента была назначена Ирина Венедиктова.

Как заявил Рябошапка в июне прошлого года, прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma, членом правления которой являлся сын нынешнего американского лидера. По словам экс-генпрокурора, были проверены "тысячи старых материалов дел" по Burisma и "аудит завершен". Рябошапка заверил, что при этом на него не оказывалось давления.

Рябошапка был генеральным прокурором Украины с августа 2019 года по март 2020 года. Находясь в должности, он объявил о проверке старых дел в рамках реформы прокуратуры, в том числе и связанных с Burisma.