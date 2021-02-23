КС Молдавии признал незаконным указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы, которую ранее отклонил парламент. Такое решение во вторник принято судьями на заседании, которое транслировала пресс-служба инстанции.

"Признать нарушающим конституцию указ президента Республики Молдова № 32-IX от 11 февраля 2021 года (о выдвижении кандидата на должность премьер-министра - прим. ТАСС)", - зачитала решение председатель суда Домника Маноле.

Обращение в Конституционный суд для урегулирования спора между парламентом и президентом подали депутаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Он обвинили Санду в попытке узурпировать власть.

Распустить парламент

Две недели назад парламент отклонил кандидатуру Гаврилицы на пост премьера. Это решение устраивает как Санду, так и саму Гаврилицу, которая жестко раскритиковала депутатов во время выступления в парламенте. Блокируя утверждение правительства, Санду, как отмечали наблюдатели, хотела спровоцировать досрочные парламентские выборы, чтобы улучшить представительство поддерживающей ее Партии действия и солидарности в законодательном органе.

Роспуск парламента поддерживает также ПСРМ, однако глава этой партии, экс-президент страны Игорь Додон предлагает сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы. Предполагается, что это будет технократическое правительство для обеспечения стабильности в условиях пандемии до досрочных выборов, которые по предложению Додона должны состоятся летом.

Чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент, на чем в ходе акций протеста настаивали сторонники Санду, в декабре в отставку ушел представлявший ПСРМ премьер-министр Ион Кику.

О конституции

Согласно конституции, парламент Молдавии может быть распущен в двух случаях: если депутаты в течение трех месяцев не будут выполнять законотворческие функции или не смогут утвердить правительство с двух попыток. После первой неудачной попытки утверждения правительства Гаврилицы ПСРМ объявила о формировании парламентского большинства вместе с фракцией "Шор" и группой "Про Молдова" для утверждения временного правительства во главе с экс-министром финансов Марианой Дурлештяну.

Однако Санду отказалась прислушаться к мнению депутатов. Свое решение президент объяснила тем, что не доверяет этому большинству. По ее словам, среди этих депутатов есть лица, замешанные в коррупционных скандалах, а также парламентарии, которые множество раз меняли партийную принадлежность.

В своем обращении в суд депутаты ПСРМ обратили внимание на то, что Молдавия является парламентской республикой, а также на подобные прецеденты в прошлом, когда КС всякий раз обязывая президента выдвигать кандидата в премьеры, предложенного парламентским большинством.