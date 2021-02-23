Во Львове четверо полицейских пострадали во время пикета националистов

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты провели пикет во вторник во Львове у офиса предприятия, которое связывают с подпавшим под санкции депутатом Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасом Козаком.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, "в пикете по улице Городецкой во Львове приняли участие около 60 человек". Митингующие, по данным полиции, "вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания о прекращении нарушений правопорядка". "В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события", - уточнили в пресс-службе.

Следователи начали уголовное дело, устанавливают злоумышленников, причастных к избиению полицейских. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает местное издание Zahid.net, пикет устроили представители праворадикальной организации "Национальный корпус", они обклеивали офис оскорбительными листовками и требовали расширить санкции против Козака.

Аналогичную акцию во Львове националисты устраивали 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. 20 февраля Зеленский утвердил санкции в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, пяти граждан России и 19 юридических лиц.