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Оппозиция заблокировала здание полиции Армении и требует встречи с главой ведомства

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция "дает 15 минут для того, чтобы глава полиции спустился и встретился с народом"
© Хайк Багдасарян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины во вторник вечером заблокировали здание полиции в центре Еревана и требуют встречи с главой ведомства Ваге Казаряном. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчиненные", - заявил один из инициаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, добавив, что оппозиция "дает 15 минут для того, чтобы глава полиции спустился и встретился с народом".

Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился премьер-министр Никол Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие повреждения.

В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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