В Тбилиси завершился митинг за освобождение депутата Мелии

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Акция протеста в Тбилиси у здания парламента против ареста депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии завершена. Об этом во вторник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По его данным, у парламента все еще остаются две палатки, которые разбили митингующие, а проспект Руставели, где находится здание законодательного органа, открыт. До завершения митинга представители оппозиции заявили, что они еще раз соберутся 26 февраля и пройдут от здания государственной филармонии до парламента. Кроме того, протестующие договорились, что будут ночевать в палатках.

Митинг в поддержку Мелии начался в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск). Изначально демонстранты собрались у Дома правительства, а затем переместились к расположенному неподалеку парламенту. Проспект Руставели, где расположен законодательный орган, был перекрыт протестующими.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг. Арест оппозиционера осудило посольство США в Грузии.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.